Уголовное преследование экс-главы ВСМПО-Ависма Воеводина прекращено

В отношении бывшего генерального директора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина прекращено уголовное преследование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда. На этом настояло следствие, ссылаясь на то, что Воеводину было предъявлено только обвинение в преступлении средней тяжести, судим ранее он не был.

Более того, в ходе судебного процесса в суде Верхней Салды, представитель корпорации заверил, что компания больше не имеет претензий к бывшему главе, поскольку тот полностью возместил ущерб в размере 130 млн рублей. В связи с этим следствие предложило суду назначить для Воеводина меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

"Вынесено постановление, согласно которому ходатайство следователя о прекращении уголовного дела удовлетворено. Уголовное дело в отношении Воеводина прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей", - рассказали в суде.

Напомним, горсуд 11 июня постановил, что обвинительное заключение по уголовному делу было составлено с нарушением требований Кодекса, из-за чего оно было повторно направлено в прокуратуру.

Также напомним, что Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависмы" с июля 2009 по май 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации. Титановая корпорация требовала с экс-руководителя 4 млрд руб. Однако впоследствии "ВСМПО-Ависма" подала заявление об утверждении мирового соглашения.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Воеводин выплатит крупнейшему в мире титановому производителю 1 млрд 696 млн 500 тыс. руб. в качестве компенсации по иску. Как сообщается в определении суда об утверждении мирового соглашения, Воеводин обязался выплатить сумму путем безналичного перечисления денежных средств до 31 декабря 2020 года.