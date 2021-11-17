17 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
автомат, оружие, боеприпасы (2021) | Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

В Нижнем Тагиле задержали подростка, торговавшего оружием

17-летнего подростка из Нижнего Тагила задержали сотрудники УФСБ по Свердловской области. Причиной послужили подозрения в незаконном обороте оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органов. По его словам, из квартиры парня были изъяты части различного вида оружия.

Как оказалось, подросток участвовал в тактических играх, связанных со стрельбой, а также увлекался восстановлением, ремонтом и сбытом пневматического и страйкбольного оружия. Проверка выявила факт осуществления переделки и сбыта короткоствольного огнестрельного оружия, при том, что подпольный цех для кустарного производства находился прямо в квартире по месту жительства.

В отношении подростка уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".



Теги: Нижний Тагил, подросток, оборот оружия, уголовное дело



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