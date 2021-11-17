Семьи подводников с атомного крейсера "Верхотурье" пройдут медобследование и погостят в Екатеринбурге. Поездку организовал Фонд святой Екатерины

В Екатеринбург прилетели семьи членов экипажа атомного подводного крейсера «Верхотурье», который базируется в Мурманской области. Четырнадцать детей и семь мам пройдут полный медицинский осмотр, итогом которого станут рекомендации узкопрофильных специалистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Договоренность о подобных постоянных медосмотрах была достигнута еще в августе во время встречи председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина и капитана субмарины. Накануне в Екатеринбург прибыла уже вторая группа членов семей моряков-подводников, которая проходит медицинское обследование и знакомится с городом, — всего будут обследованы 200 человек.

Все обследования расписаны на несколько дней и проходят в медицинском центре «УГМК-Здоровье». Такая глубина анализов позволяет увидеть болезни еще на старте, когда лечение будет быстрым и эффективным.

«Комплексная программа обследования направлена не только на раннее выявление болезней, но и на оценку предрасположенности к разным заболеваниям. Главное, что это позволяет предотвратить болезнь до ее развития. Такие обследования надо проходить регулярно», — говорит начальник отдела по работе с корпоративными клиентами клиники Наталья Размахова.

Для мурманских гостей также подготовлена обширная программа и за пределами врачебных кабинетов.

Дети уже посетили мастер-класс профессионального спортсмена бойцовского клуба «Архангел Михаил» Арсения Смирнова в Академии единоборств РМК, где разобрали базу ударной техники и борьбы.

В ближайшие дни им предстоит познакомиться с историей столицы Урала и посетить мультимедийные выставки «Александр Невский. Судьба России» и «Николай Кузнецов. Человек-легенда» в историческом парке «Россия — моя история».

«Это уже второй визит детей подводников в Екатеринбург. По результатам первого были даны рекомендации по лечению и профилактике заболеваний мам и детей, а также выявлены несколько случаев для дальнейшего медицинского обследования. Конечно же, здоровье превыше всего, но также для гостей из Мурманской области подготовлена обширная культурная программа», — рассказала заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что летом этого года командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Верхотурье» Антон Измайлов вместе с экипажем провел несколько дней в Екатеринбурге. В рамках визита прошли рабочие встречи с председателем совета Фонда святой Екатерины Игорем Алтушкиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.