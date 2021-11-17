17 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
проект ЖК на Хохрякова в Екатеринбурге (2021) | Фото: &quot;УГМК-Застройщик&quot;

"УГМК-Застройщику" разрешили возвести элитный ЖК в центре Екатеринбурга

На улице Хохрякова в центре Екатеринбурга, вблизи "Дома Башуровой" и "Дома Медведева" вырастет элитный жилой комплекс. Девелопером выступит "УГМК-Застройщик", который наконец получил разрешение на строительство. Сдача дома намечена на первый квартал 2024 года, а большая часть из 129 квартир уже забронирована будущими жильцами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, монолитно-кирпичный дом будет переменной этажности до 16 этажей с квартирами от 45 до 219 квадратных метров. Помимо трехметровых потолков и панорамных окон (50 см. от пола), застройщик предлагает будущим жильцам изменить планировку жилплощади еще на этапе строительства. В доме также предусмотрены теплые лоджии, зона ресепшн в холле, мягкая зона отдыха, санузлы и даже душ для домашних питомцев.

Изменения коснутся памятников архитектуры конца XIX-начала XX века "Дом Башуровой" и "Дом Медведева". В первом появится образовательный центр, ресторан и галерея, а во втором - музей или творческая мастерская.

проект ЖК на Хохрякова в Екатеринбурге(2021)|Фото: "УГМК-Застройщик"

"В каждом проекте мы строго придерживаемся собственных стандартов девелопмента, и элитный дом на улице Хохрякова не исключение. Стандарты касаются не только внутреннего пространства квартир, но и более глобальных вещей. Во-первых, у дома на 100% премиальная локация – это самый центр Екатеринбурга. В шаговой доступности находится богатейший комплекс лучшей в городе деловой, торговой, развлекательной и социальной инфраструктуры улиц Хохрякова – Сакко-и-Ванцетти – Радищева – Вайнера. Рестораны с самыми разными концепциями, множество уютных кафе, бутики ведущих мировых брендов, магазины, медицинские центры. Рядом, в двух минутах ходьбы – ТРЦ "Гринвич". В пешей доступности - гимназия № 5, одна из лучших в городе. Здесь же – благоустроенный парк для прогулок на свежем воздухе и многое другое. Применив свои стандарты, мы создадим еще одну отдельную экосистему для максимально комфортной жизни", - отметил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

проект ЖК на Хохрякова в Екатеринбурге(2021)|Фото: "УГМК-Застройщик"

Он также сообщил, что на крышах ЖК расположатся дворовые пространства, на первых этажах откроются рестораны, магазины, салоны красоты и частный детский сад. Гулять, отдыхать и заниматься спортом можно будет не отходя от дома – в закрытом безопасном пространстве, как в ЖК "Макаровский", "Нагорный". Предусмотрены зеленые дворы без машин с lounge-зонами, игровыми комплексами из экологичных натуральных материалов. При этом круглосуточное обслуживание дома и обеспечение безопасности резидентов возьмет на себя управляющая компания застройщика.



Теги: ЖК, УГМК-застройщик, Екатеринбург, Хохрякова



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