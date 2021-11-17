Патрушев: Опасные эксперименты с вирусами приводят к новым пандемиям

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что новые инфекционные болезни и пандемии стали появляться в результате опасных экспериментов с вирусами.

По его мнению, сегодня биологические риски связаны, в первую очередь, с деятельностью человека.

Среди таких рисков Патрушев назвал "опасные эксперименты с вирусами и патогенами на потенциально опасных биологических объектах и развитие генной инженерии, в том числе синтетической биологии, позволяющей играть геномом в преступных целях", передает РИА Новости.

Ранее секретарь Совбеза заявлял, что биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек.

Также, по его словам, есть основания полагать, что США в своих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. В прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов.