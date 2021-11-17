В Татарстане начнут выдавать медотводы с QR-кодами

В Татарстане с 22 ноября начнут выдавать документы о медицинском отводе от вакцинации против новой коронавирусной инфекции с QR-кодами. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Планируется, что документ будет выдаваться как на бумаге, так и в электронном варианте. По приказу Минздрава России QR-код с медотводом будет доступен на портале Госуслуг, но действовать приказ начнет лишь с февраля. В медорганизациях республики пока будут выдавать только бумажные документы о медотводе.

Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях. Жители, у которых уже есть на руках справка от врача о том, что им нельзя прививаться, должны будут переоформить документ.

Планируется, что новые образцы будут выдавать в поликлиниках. При этом отмечается, что пока обращаться к участковому врачу не следует - система еще отрабатывается.

Напомним, республика стала одним из первых регионов, предложивших федеральному центру ввести QR-коды на транспорте повсеместно. В Татарстане QR-коды во всех видах общественного транспорта вводятся с 22 ноября.

Также в Татарстане продолжают действовать ограничения на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, однако нерабочие дни продлеваться не будут. С 9 ноября предписано отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением лиц имеющих медотвод или переболевших в течение последних шести месяцев.