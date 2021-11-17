17 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Екатеринбурге пройдут клинические испытания нового препарата против COVID-19 

Противоковидный препарат Paxlovid от Pfizer пройдет клинические испытания в одной из поликлиник Екатеринбурга, следует из информации на сайте Международного реестра клинических исследований. Вторая и третья фазы испытаний необходимы для применения препарата в дальнейшем и в домашних условиях для профилактики коронавирусной инфекции.

Согласно документу, в исследования примет участие компания LLC Family clinic - частная медицинская организация "Семейная клиника" на улице Ключевской. Препарат является первым пероральным ингибитором протеазы SARS-CoV-2 и назначается в сочетании с противовирусным средством ритонавир. Разработка длилась на протяжении двух лет, после чего лекарство приняло привычный для многих людей вид капсул, принимать которые следует при первых симптомах коронавируса или сразу после контакта с зараженным. Как заверяют в Pfizer, их препарат на 89% снижает риск госпитализации или смерти больного.

Помимо Екатеринбурга, клинические испытания также пройдут в Москве и Санкт-Петербурге и завершатся в марте 2023 года. Участие в них примет 90 человек и, в случае успеха, препарат в скором времени станет доступен и для покупки в аптеках.



Теги: Екатеринбург, Семейная клиника, клинические испытания, коронавирус, Paxlovid от Pfizer



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