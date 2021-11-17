В Прикамье за время локдауна на 25% снизилось количество вызовов "скорой помощи"

В Минздраве Прикамья позитивно оценили итоги введения нерабочих дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Сообщается, что в нерабочие дни многие пермяки проявили инициативу и прошли вакцинацию, что еще на шаг приблизило нас к созданию коллективного иммунитета в Прикамье.

"У нас существенно уменьшилось количество госпитализаций, мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе. На сегодняшний день свободно свыше 35% коечного фонда (в конце октября – начале ноября этот показатель составлял около 20% - прим. ред.), это при том, что в конце прошлой недели мы перевели в штатный режим работы 200 коек", – сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Кроме того, за прошедшие две недели на 25% снизилось количество вызовов скорой медицинской помощи и более чем на 20% снизилось количество обращений за неотложной медицинской помощью.

Напомним, если верить результатам опроса онлайн-платформы по поиску работы hh.ru, жители Пермского края проигнорировали локдаун, введенный с 25 октября до 7 ноября включительно. 100% работников, принявших участие в исследовании, вышли на работу во время нерабочих дней. 37% сотрудников региона не получили от работодателей объяснений по требованию выйти на работу, в 23% компаний необходимость продолжать работу объяснили рисками в рамках финансовых показателей, в 19% объяснили, что нерабочий период негативно отразится на показателях компании. 5% респондентов сообщили об угрозах увольнения или сокращения зарплат, 2% - о лишении премий в случае отказа от работы.