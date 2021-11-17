17 Ноября 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: www.sowa.ru

ОНФ: Школы и больницы вынуждены нанимать самую дешевую охрану

На торгах по организации охраны в школах и других соцучреждениях изначальная цена снижается до 80%, что, разумеется, сказывается на безопасности. Но никакого стандарта охраны безопасности школ нет, так что и претензии предъявить не получается. К таким выводам пришел Общероссийский народный фронт в ходе своего исследования. Теперь ОНФ просит Росгвардию навести в этой отрасли порядок, если ведомство не готово выделить людей для охраны школ.

В ходе исследования ОНФ выявил 50 организаций, где были обнаружены признаки демпинга на торгах. Например, в одной из больниц Анапы цена контракта сократилась с 10 до 3 млн руб., в кировском медуниверситете – с 22 до 6 млн руб., в ГТУ им. Баумана в Москве – с 91 до 58 млн руб., пишут "Известия".

Общая стартовая стоимость контрактов, исследованных ОНФ, составляла более 1 млрд руб., а итоговое снижение превысило 500 млн руб.

ОНФ предлагает изменить процедуру закупок с аукциона на электронные торги, когда победитель выбирается не только по самой низкой цене, но и по другим параметрам.



Теги: онф, охрана, школы, аукцион, электронные торги



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