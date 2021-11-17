Экс-помощник главы Минфина России погиб при взрыве мины

В Волгограде погиб бывший помощник министра финансов Михаил Коробкин.

Мужчина занимался обработкой боеприпаса, который был зажат в слесарные тиски. В результате этого произошла детонация. Пожилой человек получил травмы, от которых скончался на месте.

67-летний пенсионер пытался распилить мину времен Великой Отечественной войны.

Также у Коробкина нашли патроны различного калибра и емкости с порохом. Погибший коллекционировал оружие, сообщает РБК.