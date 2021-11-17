17 Ноября 2021
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Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Алатырь в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тихвине украли пункт вакцинации

В городе Тихвине Ленинградской области неизвестные угнали мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Целью злоумышленников стал грузовой автомобиль "ГАЗон NEXT", который был припаркован на территории местной районной больницы. На его борту нанесена надпись "Медицинская служба", а также наклеена агитация с призывами вакцинироваться.

Транспортное средство оборудовано системой слежения, однако обнаружить пункт вакцинации до сих пор не удалось. Стоимость автомобиля составляет 4 млн руб. При этом он не застрахован по ОСАГО и КАСКО, сообщается в группе "Угоны | Санкт-Петербург | Поиск" во "ВКонтакте".



Теги: вакцина, вакцинация



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