В 43 российских городах прекратили возводить жилье

В 43 городах России за год прекратилось возведение жилья.

Проблема коснулась, в том числе городов с населением около 100 тыс. человек. Это, например, Видное, Жуковский, Георгиевск и Геленджик. Среди причин такой ситуации — несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков, проблемах с проектным финансированием и отсутствии свободных земельных участков.

По данным рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), таким образом, общее количество населенных пунктов, в которых нет новостроек, выросло до 812. Объем строительства на разных стадиях в городах за год снизился с 92,4 млн кв. м до 90,4 млн, тогда как согласно национальной цели, к 2030-му необходимо увеличить годовой ввод до 120 млн кв. м., пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность привязки размера ставки по ипотеке к уровню среднего заработка в том или ином регионе России. По его словам, это необходимо обсуждать, чтобы россияне оставались в своих субъектах и там не было дефицита трудовых ресурсов.