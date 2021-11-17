17 Ноября 2021
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Общество В России
Коллаж, QR-код в театре кино, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Россиян с медотводом от вакцинации против COVID-19 внесут в специальный реестр

Министерство здравоохранения опубликовало приказ о форме сертификата для вакцинированных, переболевших коронавирусом, и тех, у кого есть противопоказания к прививкам от COVID-19.

Согласно мерам, предложенным кабмином РФ, справка о медицинских противопоказаниях, наряду с QR-кодами привитого и переболевшего, должна стать пропуском для посещения общественных мест. Также, как предполагается, она позволит покупать билеты на поезда и самолеты. Как следует из документа министерства, россиянам с медотводом QR-коды выдаваться не будут, они будут получать сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, индивидуального для каждого пациента.

Для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин существует свой перечень противопоказаний. Но для всех этих препаратов есть ряд одинаковых ограничений: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, период грудного вскармливания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.

Как сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, более 10% взрослого населения России может иметь противопоказания от вакцинации. Другого мнения придерживается эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов. Он считает, что доля взрослого населения с медицинскими отводами незначительна – около 2–3%, пишут "Ведомости".

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Теги: медотвод, коронавирус



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