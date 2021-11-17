Российская молодежная сборная по футболу обыграла испанцев

Молодежная сборная РФ по футболу победила команду Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

Игра прошла в подмосковных Химках. Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Тюкавин.

ЧЕ, в котором принимают участие игроки не старше 21 года, является квалификационным турниром на Олимпийские игры—2024. По итогам чемпионата на Игры отправятся три лучшие команды.

Следующая игра у российской сборной будет с командой Мальты 25 марта. Матч состоится в гостях. Финальный турнир пройдет в 2023 году.