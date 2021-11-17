Российским врачам предложено платить за каждого привитого по 200 рублей

Министерство здравоохранения России предлагает выплачивать медицинским работникам страны по 200 руб. за каждого привитого от коронавируса.

Об этом следует из проекта постановления на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что цель инициативы — материально стимулировать медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации.

В документе говорится, что при работе с двухкомпонентными вакцинами средства будут распределяться следующим образом: на первом этапе за консультацию гражданина один медработник получит 60 руб. Затем тому, кто проведет осмотр пациента, выплатят 40 руб. За проведение вакцинации полагается 30 руб. На втором этапе медработник получит 40 руб. за осмотр и 30 — за вакцинацию.

При вакцинации однокомпонентными препаратами от COVID-19 из расчета 200 руб. за пациента, врачу, осуществившему консультацию, положено 90 руб. За осмотр заплатят 60 руб., а за проведение вакцинации — 50 руб.

Либеральные подходы, в которых есть место добровольной вакцинации, не подходят для фактически военного времени, в котором находятся Россия и мир, считает вирусолог, профессор Петр Чумаков. По его мнению, сейчас "демократия становится токсичной".