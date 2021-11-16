В Тюменской области жертвы нападения домашнего пса получат компенсацию

В Голышманово владелица хаски выплатит компенсацию пострадавшим от её собаки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

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23 июля в посёлке Голышманово на игравших на улице мальчиков 7 и 11 лет напала хаски и покусала их. В сентябре матери пострадавших обратились в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред. В суд ушли иски.

Вердикт Голышмановского райсуда – дети получат в общей сложности 50 тыс. руб.