16 Ноября 2021
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Происшествия Тюменская область
злая собака (2015) | Фото: dailymirror.info

В Тюменской области жертвы нападения домашнего пса получат компенсацию

В Голышманово владелица хаски выплатит компенсацию пострадавшим от её собаки, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.
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23 июля в посёлке Голышманово на игравших на улице мальчиков 7 и 11 лет напала хаски и покусала их. В сентябре матери пострадавших обратились в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред. В суд ушли иски.

Вердикт Голышмановского райсуда – дети получат в общей сложности 50 тыс. руб.



Теги: Голышманово, собака, хаски



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