Более 40 миллионов россиян получили сертификаты о вакцинации на "Госуслугах"

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты о вакцинации от коронавируса на "Госуслугах", сообщил глава "Ростелекома" (оператор ЕПГУ) Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Мишустиным.

По словам главы "Ростелекома", за год почти в 20 раз выросло количество граждан, ежедневно посещающих "Госуслуги". Накануне был зафиксирован рекорд – более 20 млн посещений.

Но при этом только 20 млн граждан приняли участие в переписи населения онлайн.