16 Ноября 2021
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Общество В России
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты о вакцинации на "Госуслугах"

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты о вакцинации от коронавируса на "Госуслугах", сообщил глава "Ростелекома" (оператор ЕПГУ) Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Мишустиным.

По словам главы "Ростелекома", за год почти в 20 раз выросло количество граждан, ежедневно посещающих "Госуслуги". Накануне был зафиксирован рекорд – более 20 млн посещений.

Но при этом только 20 млн граждан приняли участие в переписи населения онлайн.



Теги: госуслуги, сертификат, вакцинация



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