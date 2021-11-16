16 Ноября 2021
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Общество В России
Рио-де-Жанейро Бразилия (2015) | Фото:genautof.ru

Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

Россия с 1 декабря снимает ограничения на авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, с декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар.

Помимо этого, увеличится количество рейсов с Азербайджаном, Вьетнамом, Казахстаном, Киргизией, Италией.

Как сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, туры на Кубу, в Мексику и Катар могут стать дешевле в результате снятия ограничений.

Он напомнил, что также открыты для чартеров из России еще четыре страны - это Турция, Египет, Доминикана и ОАЭ.



Теги: авиасообщение, россия



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