В Тюменскую область поставили вакцину "Спутник Лайт"

В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины "Спутник Лайт", сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Уже на этой неделе вакцина поступит в пункты вакцинации. Вакциной смогут привиться 79 200 человек. В оперштабе напоминают, что "Спутник Лайт" используется для повторной вакцинации. В зависимости от наличия на прививочном пункте, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией.

Также в регион поступила еще одна партия "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") – 12 600 доз.

Всего в Тюменскую область с начала массовой вакцинации поступило более 1 миллиона доз вакцины, из них: "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"): 734 972, "ЭпиВакКорона": 35 240, "КовиВак": 7 305, "Спутник Лайт": 224 568