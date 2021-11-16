"Уралкалий" запустил пилотный проект по использованию возобновляемых источников электроэнергии

"Уралкалий" запустил очередной пилотный проект по потреблению электроэнергии из возобновляемых источников. В рамках сотрудничества с ПАО "Фортум" – российским подразделением корпорации "Fortum", одного из ведущих поставщиков электроэнергии, а также современных интеллектуальных решений в сфере эффективного использования энергоресурсов, организация будет использовать на своих промышленных объектах электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями (СЭС) в Башкортостане и Оренбургской области, сообщили Накануне.RU в компании.

В настоящее время "Уралкалий" разрабатывает собственную климатическую стратегию, направленную на снижение углеродного следа и выбросов парниковых газов. Реализация пилотного проекта помогает компании приобретать уникальный опыт использования экологически чистых источников электроэнергии при производстве калийных удобрений.

"Использование электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями – одно из перспективных направлений развития отечественной энергетики на фоне актуальности ESG-повестки в сфере промышленности. "Уралкалий" постепенно повышает уровень собственной экспертизы в части потребления электроэнергии из возобновляемых источников. Так, в октябре текущего года в рамках аналогичного пилотного проекта компания закупила небольшие объемы гидроэлектроэнергии", - сказал главный энергетик "Уралкалия" Алексей Ромакин.