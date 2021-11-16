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Общество Свердловская область
Пикет за возврат прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: vk.com/inc_nt

Тагильчане провели одиночные пикеты за возврат прямых выборов мэра

Жители Нижнего Тагила вышли на одиночный пикет, целью которого является возвращение прямых выборов мэра. Как сообщают организаторы мероприятия, участники движения "Тагил за Перемены", недовольство вызвано публичными слушаниями по внесению изменений в устав города касательно выборов местных депутатов.

"Пинаев внес предложение отказаться от смешанных выборов (по партийным спискам и одномандатным) в пользу мажоритарных (все депутаты будут по одномандатным округам избираться). Мы против, потому что все мы прекрасно понимаем, кто побеждает на округах. Конечно же "единороссы". Ну и если уж Пинаев решил менять систему выборов депутатов, пусть меняет и систему выборов мэра нашего города", - заявляют общественники.

Пикет за возврат прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/inc_ntПикет за возврат прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/inc_nt

Акция прошла в понедельник 15 ноября. На сегодняшний день местный парламент формируется по смешанной системе: 14 депутатов избираются по одномандатным округам, еще 14 проходят по партийным спискам. Исходя из предложения градоначальника, необходимо будет отказаться от партийных списков, а депутаты будут избираться по одномандатным округам.

"Мэр нашего города Владислав Пинаев решил поменять для нас с вами избирательную систему, заявив, что мы на городских выборах выбираем партии, за которыми стоят некие размытые личности. При этом сам Пинаев стал для нас той самой размытой личностью, которую мы никогда не выбирали и поэтому он никогда не нес, и не будет нести перед каждым из нас персональную ответственность, занимая кресло мэра", - заявляют общественники.

Пикет за возврат прямых выборов мэра в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: vk.com/inc_nt

Напомним, что не так давно в Нижнем Тагиле также прошла акция, обращенная к главе города. Жители решили показать мэру, какого качества вода бежит по городским трубам, публично заполнив ею ванну в общественном месте.

ванна для мэра(2021)|Фото: vk.com/ntzaperemeni

Несмотря на то, что акция проходила в Комсомольском сквере (Гайд-парк), где по закону разрешены массовые мероприятия до 100 человек без согласования с вышестоящими инстанциями, инициатору перфоманса вскоре вменили ст. 20.2. Однако, как сообщает сам активист, Ленинский районный суд города закрыл дело за отсутствием события административного правонарушения.

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Теги: пикет, выборы, мэр



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