16 Ноября 2021
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Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга назвал лауреатов премии Татищева и де Геннина-2021

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал лауреатов городской премии Татищева и де Геннина 2021 года.
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Как написал сегодня мэр в своем Instagram, в этом году состав победителей особенно сильный. Так, в номинации "Архитектура и строительство" премия присуждена тем, кто проектировал и возводил штаб-квартиру Русской медной компании.

"Элегантная высотка в центре недалеко от Исети уже стала архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга, украшением набережной", - отметил Орлов.

Что касается образования и культуры, то в этой сфере были вручены две награды. За реализацию проекта "Эрмитаж-Урал" премии удостоен директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин. А вторая присуждена группе педагогов за создание "Детской академии изобретательства".

В сфере медицины награждена группа ученых и врачей за разработку инновационных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний на основе изучения механизмов развития воспаления.

"В составе этого коллектива - Яков Борисович Бейкин, руководитель Екатеринбургского клинико-диагностического центра. Результаты этой работы уже применяются на практике, спасают здоровье и жизни людей", - добавил Алексей Орлов.

Премия Татищева и де Геннина была учреждена в Екатеринбурге в 1998 году. Она присуждается ежегодно за достижения в различных сферах.

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Теги: Орлов, премия, лауреаты



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