Под Нижним Тагилом в ДТП погибли два человека и пострадал ребенок

Сегодня утром под Нижним Тагилом на 170 км автодороги "Екатеринбург - Серов" произошло смертельное ДТП, в результате которого двое взрослых погибли, а ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили Накануне.RU управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла около 10.00. По предварительным данным, 34-летняя женщина на "Киа", совершая обгон попутного автомобиля, не справилась с управлением и допустила столкновение со встречным "Фольксваген" под управлением 42-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель "Киа" и ее пассажир, который находился на переднем сидении, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир - мальчик семи лет был доставлен в больницу Нижнего Тагила в тяжелом состоянии. Сотрудниками ГИБДД установлено, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенка. Кресло с ребенком было установлено на заднем пассажирском сидении.

"Полицейские выяснили, что легковой автомобиль "Киа" двигался со стороны города Кушвы в сторону города Нижнего Тагила. В автомобиле находилась семья – жители города Кушвы. В автомобиле "Фольксваген" в момент ДТП находился один водитель, он получил травмы, госпитализирован, в момент ДТП в автомобиле он находился один", - рассказали в ГИБДД.

В настоящее время сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование движения транспорта встречных направлений – движение осуществляется по одной полосе. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. На место происшествия выехали представители управления ГИБДД по Свердловской области.