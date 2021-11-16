Из свердловских больниц выписано 150 тысяч переболевших ковидом

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 726 новых случаев COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике коронавируса, диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (230 случаев) и других муниципалитетов. По официальным данным, с начала пандемии в регионе выявлено 169 тыс. 28 случаев ковида.

За сутки из свердловских больниц выписано 492 человека, общее число выписанных достигло 150 тыс. 9 человек. Также в регионе умерли еще 34 пациента с COVID-19. Всего на Среднем Урале скончались 7 тыс. 951 заболевший.

Напомним, что для больных ковидом свердловчан закупят лекарств на 527 млн рублей. Сразу несколько заявок подало региональное министерство здравоохранения.