Дефицит 9,3 миллиарда и новые кредиты. В ЗакСО приняли бюджет области в первом чтении

Законодательное собрание Свердловской области приняло проект бюджета региона на 2022 год в первом чтении, передает корреспондент Накануне.RU. Основные цифры и цели озвучил глава региона Евгений Куйвашев. По его словам, за девять месяцев текущего года доходы областного бюджета составили 253 млрд рублей, в то время как расходы - 232 млрд. Более того, госдолг региона с января сократился на 6 млрд рублей и теперь составляет 108 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что необходимо сохранять динамику роста размера зарплат. В этом году среднемесячный доход населения вырос на 9,4% и составил 46,6 тыс. рублей. Однако это не единственный приоритет. На здравоохранение в следующем году планируется потратить 104,9 млрд рублей, учитывая средств из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Размер расходов составит 11,3 млрд. Только 3 млрд рублей уже зарезервировано на обеспечение антиковидных мероприятий, что в 4,8 раз выше, чем в текущем году.

В бюджете также заложены средства на строительство 10 школ, 9 поликлиник, детских садов, дома культуры и спортивных объектов. Деньги нужны и на обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот. Также запланированы строительство и реконструкция объектов водоснабжения, коммунальной инфраструктуры и очистных сооружений. Ремонт и реконструкция региональных дорог, а также подготовка уличной дорожной сети к Универсиаде-2023 пройдет за счет средств Дорожного фонда, которые в следующем году составят 19,9 млрд рублей. Отметим, что в целом бюджетные ассигнования на подготовку к Универсиаде в 2022 году составят 27 млрд рублей.

Против таких трат выступили депутаты КПРФ, заявив, средства, потраченные на проведение Всемирных студенческий игр, можно направить на медицину и поддержку экономики. Несмотря на это, депутаты ЗакСО большинством голосов приняли бюджет в первом чтении.

"Областной бюджет сохраняет социальную направленность. Почти 70% бюджетных средств на будущий год предусмотрены на развитие социальной сферы. Расходы на социальную политику рассчитаны в объеме около 90 миллиардов рублей, из этих средств 78,5 миллиардов рублей будут направлены на меры социальной поддержки жителей региона – на реализацию областных законов социальной направленности. Важно, что основной акцент будет сделан на поддержку семей с детьми – на эти цели в бюджете предусмотрены расходы в размере более 32 миллиардов рублей", – подчеркнула председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

КПРФ стали не единственными, у кого появились замечания к расходованию средств. Вячеслав Вегнер отметил, что бюджет на культуру остался на уровне десятилетней давности, в то время как на физкультуру значительно увеличился. Депутат предложил ко второму чтению внести предложение пусть и не на сотни, но на десятки миллионов, чтобы "не только мускулы, но и мозг надо покачать". Куйвашев заверил, что "по сравнению с соседями мы далеко не на последнем месте" и стараемся держать планку, ориентируясь на запросы граждан.

Депутат Иван Зайченко посчитал необходимым увеличить расходы на пожарную безопасность после лесных пожаров, минувшим летом. Глава региона заявил, что расходы на эти нужды были увеличены на 5%.

"Это наша доля. Предполагаю, что коллеги свои доли также увеличат. Прошу учесть это министерство финансов, своевременное замечание. Лето действительно было непростое, лесные службы и пожарные справились на хорошую отметку, учитывая условия тушения. Им удавалось локализовать подавляющее большинство пожаров в течение суток. Их было больше, от этого и задымление. По поводу техники – надо разбираться, хватает ли техники, состава десантников. Если оценить нашу способность тушить пожары, то надо детально обратить на это внимание на согласительных процедурах", - заявил губернатор.

В остальном же, доходы бюджета должны составить в следующем году 331,9 млрд рублей, а расходы – 341,2 млрд, что приведет к дефициту в 9,3 млрд. В свою очередь в заксобрании отметили, что такие цифры значительно ниже показателей этого года – более чем на 30 млрд рублей.

Также в 2022 году на реализацию национальных проектов в регионе уже учтено 36,8 млрд рублей из областной и федеральной казны. Это позволит увеличить расходы на такие нацпроекты как "Здравоохранение" и "Демография". Более того, финансовая помощь местным бюджетам рассчитана с ростом к текущему году почти на четверть – в объеме 32,1 млрд рублей.

"Такая финансовая поддержка обеспечивает условия для устойчивого исполнения местных бюджетов и позволит эффективно решать муниципальные задачи по социально-экономическому развитию территорий и повышению качества жизни уральцев", – отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

При этом, по словам губернатора, региону одобрен кредит почти на 12 млрд рублей, которые будут направлены на развитие пяти планировочных районов Екатеринбурга. Это поможет возвести 7 млн квадратных метров жилья.

Работа над областным бюджетом и его подготовкой ко второму чтению продолжится в рамках временной согласительной комиссии. Депутаты, представители органов власти и экспертного сообщества подробно обсудят перспективы финансирования государственных программ Свердловской области в 2022 году.