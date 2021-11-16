КПРФ попросит Конституционный суд проверить законопроекты о введении QR-кодов

КПРФ подаст обращение в Конституционный суд России с жалобой на законопроекты о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах, передает "Интерфакс" со ссылкой на председателя ЦК партии Геннадия Зюганова.

Коммунисты нашли нарушение шести статей Конституции в проектах новых ограничений, они считают, что "законопроекты носят провокационный характер. Издание добавляет, что о возможности проверки законопроектов в КС говорилось на совете Госдумы 15 ноября, идея не была поддержана и не была отвергнута.

Сейчас законопроект рассылается в регионы для получения отзывов, их ждут до 15 декабря, после чего предложения правительства начнут рассматривать в первом чтении.