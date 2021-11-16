16 Ноября 2021
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Общество В России
карантин, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Привившимся менее полугода назад россиянам разрешили не уходить на изоляцию после контакта с больным COVID-19

В обновленной версии санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 появилось исключение в пункте о самоизоляции. Теперь переболевшим или привившимся от коронавируса менее полугода назад можно не уходить на самоизоляцию после контакта с больным, но только при условии, если не проявляются симптомы.

Еще одно изменение в правилах касается вакцинации: Роспотребнадзор включил ее в санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в качестве одного из элементов эпидемиологической тактики. В предыдущей версии правил были только меры по выявлению больных, их изоляции, разрыву цепочки передачи вируса и дезинфекции (старая версия правил была принята в мае 2020 года, когда еще не было вакцин).

Действие правил продлено до 2024 года постановлением главного санитарного врача России.

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Теги: самизоляция, правила, роспотребнадзор, вакцинация



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