На Урале полиция и ФСБ вскрыли незаконную рубку леса с ущербом в 2 млн рублей

Оперативники свердловского УФСБ во взаимодействии с полицией Каменска-Уральского выявили факт противоправной вырубки леса с ущербом около двух миллионов рублей. Возбуждено дело.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в поле зрения сыщиков попал директор екатеринбургского коммерческого предприятия, деятельность которого связана с лесозаготовками. По данным полковника Горелых, бригада из четырех человек осенью этого года осуществляла незаконную рубку древесины в квартале Маминского участкового лесничества в нарушение оформленной декларации.

"Более 60-ти кубических метров леса было доставлено на производственную площадку для переработки. В действиях юридического лица, как арендатора лесных участков, организовавшего и контролировавшего работы по вырубке лесных насаждений, оперуполномоченные и следователи усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере", - отметил Валерий Горелых.

Сейчас следственным подразделением полиции Каменска-Уральского возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующей статье. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет или штраф в размере от одного до трех миллионов рублей.