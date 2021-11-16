16 Ноября 2021
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(2021) | Фото: Гринвич

Казанское метро объявило набор штата контролеров QR-кодов

Казанское метро (МУП "Метроэлектротранс") набирает штат контролеров QR-кодов. Вакансия размещена в Telegram-канале предприятия.

Контролерам предлагается работать в режиме 2/2 в утреннюю (с 6 до 18) или вечернюю (с 12 до 24) смену. Зарплата выплачивается на руки, она составит около 20 тыс. руб.

В требованиях к претендентам на вакансию указано, что они должны иметь QR-код.

В Татарстане QR-коды во всех видах общественного транспорта вводятся с 22 ноября. А вообще республика стала одним из первых регионов, предложивших федеральному центру ввести QR-коды на транспорте повсеместно (иначе сложно было бы контролировать наличие документов в межрегиональных рейсах).

Напомним, законопроект о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах был внесен в Госдуму на прошлой неделе, рассмотреть его в первом чтении парламент планирует в середине декабря.

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Теги: казань, метро qr-коды, контролер



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