ФСБ выявила группировку, которая осуществляла легализацию мигрантов

ФСБ России пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов.

Как сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ, задержан 21 организатор и активный участник группы. Преступники действовали на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.

Подозреваемые помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России.

В июне сотрудники ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность двух жителей Екатеринбурга, которые незаконным образом организовали проживание в городе 500 иностранцев.