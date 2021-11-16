16 Ноября 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19

Россияне с 16 ноября смогут получать бумажные сертификаты о прививке против COVID-19 в многофункциональных центрах (МФЦ).

На документ могут претендовать также переболевшие коронавирусом и те, у кого есть медотвод к вакцинации.

Соответствующее постановление 15 ноября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Услуга по выдаче бумажного сертификата прежде всего будет актуальна для тех, кто не зарегистрирован на "Госуслугах".

С 8 ноября в России начала действовать новая, единая форма сертификата о вакцинации от коронавируса. Выглядеть сертификат будет как двухстраничный бланк с печатью. Информация в нем будет на двух языках – русском и английском, получить его можно будет и в электронном виде.

В сертификат будет вноситься информация не только о вакцинации/ревакцинации, но и о перенесенном коронавирусе, а также о противопоказаниях к вакцинации.

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Теги: бумажные сертификаты, вакцинация



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