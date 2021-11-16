Инсталляция "ЧО" и антикварная книга. Благотворители продолжают присылать лоты на Екатерининскую Ассамблею-2021

Екатерининская Ассамблея, которая пройдет в этом году уже 10 декабря, продолжает пополняться лотами для проведения благотворительного вечера. Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, благотворителями выступили компания "Атомстройкомплекс" и генеральный директор ООО "Уральский горнопромышленный холдинг" Сергей Мазуркевич.

Первый лот представляет из себя часть инсталляции с фестиваля "ЧО" – композицию "Пятый элемент" за авторством екатеринбургского художника Ромы Бантика. Пример металлической живописи, собранный на Уктусе, служит отсылкой к истории становления Екатеринбурга как центра металлургии в XVIII веке. Для его создания были собраны и расплавлены в заводских печах алюминиевые банки, а также вышедшие из строя моторы, двигатели и поршни.

"Второй год наша компания инициирует и проводит в Екатеринбурге фестиваль паблик-арта "ЧО", вовлекая в этот процесс креативную молодежь, художников, деятелей искусства, общественников. В этом году один из арт-объектов, который появился в рамках фестиваля, представим в качестве лота на Екатерининской Ассамблее. Вырученные средства пойдут на благотворительность, а сам объект украсит место, в которое будет помещен его владельцем", – говорит член Президиума СОСПП, генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

Вторым благотворителем выступил постоянный участник Ассамблеи, член Президиума СОСПП Сергей Мазуркевич, который передал на благотворительный аукцион антикварную книгу Александра Черкасова "Записки охотника Восточной Сибири", изданную в 1884 году. Книга является памятником литературы прошлого века и содержит множество полезных сведений для охотников-любителей. Именно Черкасов первым написал об охоте с лайкой и описал не только места обитания, но и повадки самых разнообразных животных. Книга является предметом антиквариата и обладает коллекционной ценностью.

"Одним из немногих источников, способных наиболее целостно передать дух былых поколений является книга. Данный экземпляр издан в 1884 году и способен не только украсить коллекцию культурных и исторических охотничьих артефактов, но и передать бесценный промысловый опыт, познакомить с основами охотничьей культуры и традициями, пронизанными добротой и уважением к природе и родному краю. Вырученные средства пойдут на благотворительность, новый обладатель получит не просто предмет, а бесценную информацию", – отмечает Сергей Мазуркевич.

Напомним, что стоимость билета в этом году составит 50 тыс. рублей. Средства, собранные от продажи билетов, также как и собранные с продажи лотов, будут направлены на реализацию благотворительных проектов. Прошлый аукцион Екатерининской Ассамблеи-2020 собрал порядка 65 млн руб., что значительно больше суммы, необходимой на реализацию проекта победителя. Поскольку собранная сумма превышает заявленную проектом - благотворители передали оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье места в рейтинговом голосовании. Ведь с учетом 29,9 млн руб., оставшихся от сбора средств 2019 года, покрываются потребности всех трех благополучателей-2020.

Напомним, что в этом году среди лотов также будут футболка с автографами всех членов сборной команды России по футболу на Евро-2020 и интерьерная скульптура знаменитого русского промышленника, основателя династии Демидовых – Никиты Демидова, изготовленная из полудрагоценных камней.