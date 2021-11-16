16 Ноября 2021
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Экономика В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Счетная палата проверила эффективность расходования средств фонда ОМС

Счетная палата России оценила эффективность расходования средств фонда ОМС. Оказалось, что финансирование здравоохранения из него "реализуется недостаточно эффективно".
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"По итогам проверки эффективность использования средств нормированного страхового запаса (НЗС), предусмотренного в бюджете ФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала, оценена Счетной палатой как низкая", – констатировала на коллегии зампред Счетной палаты Галина Изотова.

"Запланированные показатели не достигнуты, средства расходуются не в полном объеме. Так, в 2019 году было использовано только 25% от запланированного объема средств НСЗ, в 2020 году – 15% и по итогам первого полугодия текущего года – всего 2,7%", - доложила Изотова.

Аудиторы выявили и случаи нецелевого использования средств со стороны медицинских организаций. Так, по результатам проверок, проведенных терфондами ОМС в 2019-2020 годах, медицинским организациям были выставлены требования о возврате более 26 млн руб., использованных не по целевому назначению. Часть этих требований касалась недостоверных данных о приросте числа медицинских сотрудников, указанных в заявках медорганизаций на предоставление средств НСЗ. При этом заявки были согласованы уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.

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Теги: счетная палата, фонд омс, расходование средств



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