Счетная палата проверила эффективность расходования средств фонда ОМС

Счетная палата России оценила эффективность расходования средств фонда ОМС. Оказалось, что финансирование здравоохранения из него "реализуется недостаточно эффективно".

"По итогам проверки эффективность использования средств нормированного страхового запаса (НЗС), предусмотренного в бюджете ФОМС на оплату труда врачей и среднего медперсонала, оценена Счетной палатой как низкая", – констатировала на коллегии зампред Счетной палаты Галина Изотова.

"Запланированные показатели не достигнуты, средства расходуются не в полном объеме. Так, в 2019 году было использовано только 25% от запланированного объема средств НСЗ, в 2020 году – 15% и по итогам первого полугодия текущего года – всего 2,7%", - доложила Изотова.

Аудиторы выявили и случаи нецелевого использования средств со стороны медицинских организаций. Так, по результатам проверок, проведенных терфондами ОМС в 2019-2020 годах, медицинским организациям были выставлены требования о возврате более 26 млн руб., использованных не по целевому назначению. Часть этих требований касалась недостоверных данных о приросте числа медицинских сотрудников, указанных в заявках медорганизаций на предоставление средств НСЗ. При этом заявки были согласованы уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ.