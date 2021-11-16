16 Ноября 2021
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Экономика В России
ВТБ (2018) | Фото: spbniivs.ru

ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке

ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне роста ключевой ставки Центробанка России. Изменения вступят в силу с 22 ноября, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Ставку по ипотеке для клиентов банка при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке повысят на 0,7 п.п., до 9% годовых. Рефинансирование ипотеки других кредитных учреждений будет доступно под 9,1% годовых.

В пресс-службе банка уточнили, что для клиентов, получивших одобрение по ипотеке до 21 ноября включительно, условия пересмотрены не будут, пишет Regnum.

Ранее Сбербанк третий раз за текущий год повысил процентные ставки по ипотечным кредитам. Повышение распространяется на займы на покупку квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Напомним, повышать ставки банки начали после смены курса ЦБ в денежно-кредитной политике: регулятор уже шесть раз подряд повышал ключевую ставку и не исключает, что поднимет ее еще раз на заседании совета директоров в декабре. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%.

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Теги: втб, ставки по ипотеке



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