Пермские депутаты приняли новую методику расчета тарифа на проезд в общественном транспорте

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании большинством голосов приняли новую методику регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил депутатам первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, ранее действующая методика была утверждена 1 февраля 2011 года. Задачей тарифа являлось обеспечение дохода перевозчика, частично или полностью покрывающего затраты на перевозки пассажиров.

"В результате перехода на брутто контракты, доход перевозчика обеспечен за счет средств бюджета Перми. Объем финансирования привязан к объему транспортной работы. Кроме этого предыдущей методикой не урегулирован механизм установления единого тарифа на перевозку пассажиров на все виды транспорта. Предполагается, что для автобусного и электрического видов транспорта должен применяться расчет разных тарифов. В связи с этим по решению суда был отменен действующий тариф в 26 рублей", - сообщил Хайруллин.

Тариф будет установлен путем деления всех расходов на пассажиропоток, сформировавшийся по итогам года. При этом из затрат исключаются управление и контроль регулярных перевозок, которые осуществляет МКУ "Гортранс". На данный момент экономически обоснованный тариф, по расчетам администрации, составляет 36 руб.

Цена проезда не может превышать это предельное значение, по решению Пермской гордумы тариф может быть только ниже этого значения.

Напомним, ранее мэрия Перми заявила, что согласно новой методике, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20%: с 2 232 руб. до 1 785 руб. Аналогично подешевеют квартальный и годовой проездной. При этом стоимость разовой поездки возрастет. Сейчас она составляет 26 рублей.



Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 260 руб.) и безлимитный на полмесяца (945 руб.) для гражданских проездных, для льготных проездных — безлимитный проездной для пенсионеров (1 050 руб.). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов

Предложенная стоимость разовой поездки не является окончательной. В процессе обсуждения может вноситься корректировка ее величины, кроме того, при использовании проездных документов можно снизить стоимость одной поездки до 30–31 руб.

За проект проголосовало 26 депутатов, шесть человек - против.