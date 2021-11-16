Пермский школьник задержал грабителя по горячим следам

В Перми 16-летний школьник задержал грабителя по горячим следам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации ведомства, во время прогулки подростка с матерью в Кировском районе города, на одну из прохожих напал мужчина. Он отобрал у нее телефон. Школьник не растерялся и вырвал из рук налетчика похищенный гаджет. Злоумышленник успел скрыться, но спустя несколько минут юноша обнаружил его в соседнем дворе и задержал, до прибытия полицейских.

Подозреваемым оказался 46-летнений мужчина, ранее судимый. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ. Он признал свою вину и был заключен под стражу.

В ближайшее время полиция планирует поощрить подростка за смелость и решительные действия.