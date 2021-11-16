"ЭнергосбыТ Плюс" спишет пени свердловчанам, погасившим задолженности до 30 ноября

В рамках "Осеннего марафона" Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" спишет своим клиентам ранее начисленные пени при погашения задолженности до 30 ноября текущего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, участником акции может стать любой желающий, чьим поставщиком является "ЭнергосбыТ Плюс" и получающий квитанции от энергосбытовой компании. С начала действия акции свои задолженности оплатили уже 100 тыс. человек на сумму в 188 млн рублей, а размер списанных пеней составил 7,9 млн рублей.

О наличии задолженности можно узнать в мобильном приложении "ЭнергосбыТ+", в личном кабинете или на сайте компании.