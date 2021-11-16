16 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Тверь, обыски, СКР (2018) | Фото: СУ СКР по Тверской области

В МУП "Водоканалсервис" Пышмы прошли обыски из-за хищения 1,1 млн рублей

В Пышме (Свердловская область) у замдиректора МУП "Водоканалсервис" Пышминского городского округа и местного бизнесмена прошли обыски. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оба стали фигурантами дела по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Уголовное дело возбуждено за организацию замдиректора Приваловым и бизнесменом Аникиным преступной схемы хищения субсидий из муниципального бюджета, в связи с чем СК и ФСБ и провели обыски.

По данным источника, между фигурантами был заключен договор на изготовление и установку подземных противопожарных резервуаров на сумму 1,7 млн рублей. Акты были подписаны сразу, однако изготовлением резервуаров по итогу занялась сторонняя компания в кустарных условиях без необходимых лицензий и других документов. При этом разницу в 1,1 млн рублей, оба фигуранта поделили между собой, обналичив и использовав по собственном усмотрению.

Информацию Накануне.RU подтвердили и в пресс-службе СКР по Свердловской области. Инцидент произошел в апреле 2019 года. В настоящее время по уголовному делу сотрудниками СК России во взаимодействии с органами ФСБ выполняются необходимые следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Расследование продолжается.

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Теги: Водоканалсервис, Пышма, обыски, злоупотребление полномочиями



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