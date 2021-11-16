В Екатеринбурге один из пунктов оформления ДТП временно прекратил работу

В Екатеринбурге приостановил работу один из пунктов оформления дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, сегодня, 16 ноября, пункт по оформлению ДТП на улице Раевская, 9 по техническим причинам не производит оформление дорожных инцидентов.

"Оформить ДТП можно в пунктах, расположенных по адресам: улица Машиностроителей, 53, улица 3 Интернационала, 15 и улица Новинская, 13. Сотрудники этих подразделений работают в круглосуточном режиме", - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД.

Напомним, накануне Госавтоинспекция Екатеринбурга выступила с обращением к водителям и пешеходам из-за ухудшения погодных условий.