В Госдуме прорабатывают увеличение штрафов за подделку прав

Депутаты Госдумы рассматривают вопрос об ужесточении наказания за подделку водительских прав, а также о расширении полномочий Генеральной прокуратуры России по блокировке интернет-ресурсов, на которых продают эти документы.

На данную проблему обратил внимание зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. В своем обращении в Генпрокуратуру он отметил относительно невысокое наказание за подделку прав, а также большое количество интернет-ресурсов, на которых размещена информация о возможности их приобрести.

Как считают эксперты, граждане пользуются поддельными удостоверениями, так как не боятся существующей ответственности, пишут "Известия".

Напомним, в Южноуральске задержан инспектор РЭО ГИБДД. По версии следствия, обвиняемый в марте текущего года выдал водительские удостоверения местным жителям без сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения.