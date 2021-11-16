16 Ноября 2021
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Общество В России
водительские права, ДПС (2017) | Фото: mstrok.ru

В Госдуме прорабатывают увеличение штрафов за подделку прав

Депутаты Госдумы рассматривают вопрос об ужесточении наказания за подделку водительских прав, а также о расширении полномочий Генеральной прокуратуры России по блокировке интернет-ресурсов, на которых продают эти документы.

На данную проблему обратил внимание зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. В своем обращении в Генпрокуратуру он отметил относительно невысокое наказание за подделку прав, а также большое количество интернет-ресурсов, на которых размещена информация о возможности их приобрести.

Как считают эксперты, граждане пользуются поддельными удостоверениями, так как не боятся существующей ответственности, пишут "Известия".

Напомним, в Южноуральске задержан инспектор РЭО ГИБДД. По версии следствия, обвиняемый в марте текущего года выдал водительские удостоверения местным жителям без сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения.

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Теги: права, водители, Госдума



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