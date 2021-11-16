Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России
Еврокомиссия обнародовала новый прогноз, согласно которому ВВП России в текущем году может вырасти на 3,9%.
При этом в предстоящем году аналитики ожидают снижение темпов роста этого показателя до 2,6%. Однако экономическую динамику могут подтолкнуть возможное смягчение денежно-кредитной политики и расширение внешнего спроса на российский экспорт.
Как следует из документа Еврокомиссии, "реальный ВВП России к настоящему времени превысил допандемический уровень", пишут "Известия".
Ранее Банк России опубликовал скорректированный прогноз по росту ВВП в этом году и ближайшей перспективе.
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