16 Ноября 2021
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Экономика В России
рост инвестиций, инвестиции, график, деньги (2016) | Фото:time56.ru

Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России

Еврокомиссия обнародовала новый прогноз, согласно которому ВВП России в текущем году может вырасти на 3,9%.

При этом в предстоящем году аналитики ожидают снижение темпов роста этого показателя до 2,6%. Однако экономическую динамику могут подтолкнуть возможное смягчение денежно-кредитной политики и расширение внешнего спроса на российский экспорт.

Как следует из документа Еврокомиссии, "реальный ВВП России к настоящему времени превысил допандемический уровень", пишут "Известия".

Ранее Банк России опубликовал скорректированный прогноз по росту ВВП в этом году и ближайшей перспективе.

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Теги: Еврокомиссия, ВВП России, экономика



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