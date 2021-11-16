16 Ноября 2021
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Экономика В России
взлетная полоса, домодедово, аэропорт (2013) | Фото:Накануне.RU

Минтранс решил поднять ставки аренды аэродромов

Министерство транспорта России планирует с 2022 года впервые с 2017 года повысить для аэропортов ставки аренды аэродромного имущества – взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок.

Данная инфраструктура находится в собственности подведомственного Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", у которого аэропорты арендуют имущество. Согласно предварительным расчетам, при корректировке расчета ставок рост арендной платы составит 14%.

В структуре себестоимости услуг авиакомпаний затраты на аэропортовое обслуживание в целом по отрасли составляют 12,8% (137,6 млрд руб.) в год.

Повышение ставок Минтранс объясняет коррекцией на уровень инфляции. Минэкономразвития в своем заключении на проект указало, что повышение ставок может привести к увеличению расходов авиакомпаний из-за роста сбора за взлет-посадку на аэродроме.

Президент ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачев считает, что стремление государства получать больше отчислений понятно, но "выбранное для подобных решений время крайне неудачно", пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, туристическая отрасль России вряд ли получит снижение НДС вдвое, до 10%.

Правительство РФ считает такой шаг нецелесообразным. Кабмин подготовил соответствующий доклад для главы государства.

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Теги: Минтранс, аэропорты



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