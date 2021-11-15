Кабмин предлагает выделить до 1 млрд рублей на установку флагов РФ у школ

Правительство предложило зарезервировать в федеральном бюджете на 2022-2024 годы 1 млрд рублей на оснащение всех российских школ флагштоками и флагами РФ.

Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете кабмин внес в Госдуму, сообщила заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

Он уточнила, что в эту сумму входит изготовление, поставка и установка флагштоков и флагов РФ на каждую школу в стране, передает "Интерфакс".

Идею о поднятии флага школьниками высказали президенту страны Владимиру Путину участники встречи, посвященной 1 сентября. Глава государства одобрил идею. "Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера. Например, точно должен быть единый общероссийский стандарт. Поскольку это вопрос общегосударственного характера, конечно, деньги небольшие, думаю, что и отфинансирован он должен быть из государственного бюджета", - добавил президент.