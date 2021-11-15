В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19, - Попова

Впервые за два месяца в России снизилась заболеваемость COVID-19, сообщила глава Роспотрбенадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, ситуацию стабилизировали принятые в России ограничительные меры. Глава ведомства уточнила, что остановить рост удалось в 43 регионах. В 33 наблюдается незначительное увеличение числа пациентов с коронавирусом.

При этом, по словам Поповой, среди пожилых людей старше 65 лет уровень заболеваемости COVID-19 не снижается, передает РИА Новости.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила об изменении сроков доставки проб на коронавирус в лабораторию - теперь доставка занимает не более 24 часов.