"Единая Россия" поддержит законопроекты о введении QR-кодов – депутат Госдумы

Фракция "Единой России" собирается поддержать в Госдуме законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Это значит, что даже если остальные фракции (а их четыре) откажутся поддержать предложенные правительством ограничения, законопроекты все равно будут приняты.

Законопроекты, напомним, были внесены в парламент на прошлой неделе, а на этой будут рассмотрены как минимум в первом чтении. Есть вероятность, что уже до конца месяца законопроекты получат одобрение двух палат парламента.

О поддержке "Единой Россией" законопроектов сообщает РИА Новости со ссылкой на "единоросса" Виктора Селиверстова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов в регионах подтверждает актуальность и неизбежность законодательного регулирования в этой сфере на федеральном уровне. При этом в Кремле считают, что пока рано говорить о применении законов о QR-кодах, так как работа над ними в парламенте только началась.

Как сообщалось, Совет Госдумы России 15 ноября должен оперативно рассмотреть проекты законов кабмина РФ, которые обяжут граждан предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Проекты направят субъектам законодательной инициативы для предоставления отзывов.

Правительство внесло поправки на рассмотрение депутатов 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране.