В "Эрмитаж-Урал" представят "Проповедь Иоанна Крестителя" Брейгеля младшего

18 ноября, в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге уральский культурно-просветительский музей "Эрмитаж-Урал" представит картину XVII века Питера Брейгеля младшего. Проповедь Иоанна Крестителя" прибыла в Екатеринбург из собрания Государственного Эрмитажа и прошла сложную реставрацию перед выставкой.

Картину можно увидеть с 18 ноября по 6 февраля. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств, сюжет картины повествует о тайной проповеди святого Иоанна Крестителя и содержит в себе почти две сотни персонажей. В музее заверили, что во время реставрации открылись новые детали, которые ранее, с течением времени, стали неразличимы, однако благодаря работе профессионалов, теперь произведение приобрело свой первоначальный облик.

"Долгие годы произведение было скрыто от глаз посетителей. Оно находилось в фондах Государственного Эрмитажа по причине плохой сохранности, но после сложной и кропотливой реставрации, длившейся два года и завершившейся в 2018 году, шедевр Брейгеля снова смог предстать перед зрителями. Картина была написана Питером Брейгелем младшим в 1604 году и фактически повторяет одноименную композицию его отца, Питера Брейгеля Старшего, созданную им в 1566 году (находится в Музее изобразительных искусств в Будапеште)", -

Напомним, что с 16 по 21 ноября в уральской столице уже шестой раз пройдут Дни Эрмитажа, однако в "Эрмитаж-Урал" данное мероприятие пройдет впервые. В это время посетителей ждут лекции, посвященные творчеству семьи Брейгелей, французскому искусству XIX века и жизни Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, а также мастер-классы по реставрации мебели и художественных рам.

1 июля в Екатеринбурге состоялось долгожданное открытие культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Музей посетили министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а уже с 3 дня месяца, вход открылся и для остальных жителей города.