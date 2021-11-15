"Ростех" поднял цену на земельные участки "МиГ", которые выставили на аукцион

15 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Москва
Сергей Чемезов, Денис Мантуров, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

"Ростех" поднял цену на земельные участки "МиГ", которые выставили на аукцион

"Ростех" увеличит стартовую цену на земли и строения корпорации "МиГ", которые планируется пустить с молотка на торгах 6 декабря. Теперь за лот просят 40 млрд руб., передает РБК со ссылкой на главу госкрпорации Сергея Чемезова.

"Оценочная цена была 35,5 млрд руб. По просьбе потенциальных инвесторов мы провели ряд мероприятий, которые сделали участок еще привлекательнее, повысив его стоимость до 40 млрд руб.", - заявил Чемезов. Но и это не предел – в компании надеются на рост стоимости в ходе аукциона.

На продажу выставлены три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости.

Ранее о реализации "непрофильных активов" ОАК ("МиГ" входит в ОАК, ОАК входит в "Ростех") с азартом говорили и Сергей Чемезов, и глава авиационного кластера корпорации Анатолий Сердюков, и вице-премьер Юрий Борисов, курирующий всю эту компанию в правительстве. Последний, например, в 2020 году предложил реализовать непрофильных активов ОАК на 17 млрд руб. Как видно, в корпорации готовы план перевыполнить.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ростех, миг, недвижимость, аукцион, сергей чемезов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети