"Ростех" поднял цену на земельные участки "МиГ", которые выставили на аукцион

"Ростех" увеличит стартовую цену на земли и строения корпорации "МиГ", которые планируется пустить с молотка на торгах 6 декабря. Теперь за лот просят 40 млрд руб., передает РБК со ссылкой на главу госкрпорации Сергея Чемезова.

"Оценочная цена была 35,5 млрд руб. По просьбе потенциальных инвесторов мы провели ряд мероприятий, которые сделали участок еще привлекательнее, повысив его стоимость до 40 млрд руб.", - заявил Чемезов. Но и это не предел – в компании надеются на рост стоимости в ходе аукциона.

На продажу выставлены три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости.

Ранее о реализации "непрофильных активов" ОАК ("МиГ" входит в ОАК, ОАК входит в "Ростех") с азартом говорили и Сергей Чемезов, и глава авиационного кластера корпорации Анатолий Сердюков, и вице-премьер Юрий Борисов, курирующий всю эту компанию в правительстве. Последний, например, в 2020 году предложил реализовать непрофильных активов ОАК на 17 млрд руб. Как видно, в корпорации готовы план перевыполнить.