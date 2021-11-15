15 Ноября 2021
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Политика
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле объяснили необходимость принятия закона о QR-кодах

Введение QR-кодов в регионах подтверждает актуальность и неизбежность законодательного регулирования в этой сфере на федеральном уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о цели внесения в Госдуму законопроекта о введении QR-кодов.

При этом в Кремле считают, что пока рано говорить о применении законов о QR-кодах, так как работа над ними в парламенте только началась, передает ТАСС.

Он отметил, что над законопроектами работает правительство, поэтому подробности необходимо узнавать там.

Как сообщалось, Совет Госдумы России 15 ноября должен оперативно рассмотреть проекты законов кабмина РФ, которые обяжут граждан предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Проекты направят субъектам законодательной инициативы для предоставления отзывов.

Правительство внесло поправки на рассмотрение депутатов 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране.

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Теги: закон о qr-кодах, дмитрий песков



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