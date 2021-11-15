Орлов распорядился выделить допсредства для досрочного завершения строительства Макаровского моста

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился ускорить реконструкцию и строительство крупнейших инфраструктурных объектов города. Среди них Макаровский мост и прилегающая к нему улично-дорожная сеть (УДС). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, для досрочного завершения всех работ, на них, на год раньше заявленного срока, будут выделены дополнительные средства.

"Общий объем финансирования мероприятий по строительству и реконструкции УДС, предусмотренных на 2021 год, составил более 5 млрд рублей. Он сформирован из средств муниципального, регионального и федерального бюджетов", - рассказали в администрации города.

Помимо Макаровского моста, средства также будут направлены на работы на четырех новых объектах в рамках национальной программы "Жилье и городская среда". Среди них участок улицы Хрустальногорской (от проспекта Академика Сахарова до улицы Суходольской), улицы Евгения Савкова (от Хрустальногорской до Косотурской), улицы Косотурской (от Евгения Савкова до Суходольской). В мэрии отметили, что ввод в эксплуатацию Косотурской позволит перераспределить потоки транспорта с улицы Суходольской на проспект Академика Сахарова и обеспечить выезд на улицы Вильгельма де Геннина и Амундсена.

Дополнительная субсидия из вышестоящих бюджетов также будет выделена на строительство дорог в Академическом: Чкалова (от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина), а также реконструкцию улицы Вильгельма де Геннина со строительством трамвайной ветки. Не забыли и про микрорайон Солнечный, где к 300-летию Екатеринбурга горожане уже смогут прогуляться по построенным участкам улицы Любви (от улицы Чемпионов до улицы Счастливой) и улицы Счастливой (от улицы № 11 до улицы Любви). Также министерство транспорта Свердловской области проведет необходимые закупки для реконструкции улицы Чкалова, от улицы Краснолесья до улицы Вонсовского.

Напомним, что екатеринбургские депутаты, общественники и простые жители уже прокомментировали долгожданное открытие Макаровского моста после реконструкции. Движение по второй стороне путепровода было открыто 31 октября. Общая стоимость объекта составила 1,5 млрд руб., финансирование велось за счет местного и областного бюджета в пропорции 50 на 50. Несмотря на это, работы на Макаровском мосту и на прилегающих к нему территориях, как уже говорилось, продолжатся в 2022 году.