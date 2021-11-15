В Екатеринбурге судят экскаваторщика, обвиняемого в гибели рабочего

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении машиниста экскаватора. Его обвиняют в гибели рабочего.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 22 апреля этого года при проведении работ по модернизации магистральных теплосетей на улице Красных командиров. Как показало расследование, машинист грубо нарушил правила техники безопасности.

По материалам дела, управляя ковшом экскаватора, обвиняемый нанес им удар в область головы другого работника, чем причинил ему закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший скончался в больнице в тот же день.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело экскаваторщика направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд.